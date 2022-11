Una panchina per ricordare le vittime della strada nel segno di Michele Scarponi

FILOTTRANO - Domenica 20 novembre sarà la "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada". Da Napoli è partita, poco più di un anno fa, l'iniziativa di installare una panchina bianca per non dimenticare e per dire #bastamortisullastrada. Domenica alle 11.30 la panchina bianca arriva anche a Filottrano e verrà posizionata accanto al murale in via dell'Industria. L'inaugurazione sarà alle 11.30 ed è promossa dalla Fondazione Michele Scarponi, dal Comune di Filottrano, dall' Associazione Manuel Biagiola e da Napoli Pedala.