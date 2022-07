Mezzavalle, violazioni e mancato senso civico: stretta contro bivacchi e cani in spiaggia

ANCONA- Violazioni e mancato senso civico stanno caratterizzando, stando alle segnalazioni pervenute al Comitato Mezzavalle Libera e alle autorità competenti, i primi mesi dell’estate proprio nella spiaggia di Mezzavalle. Il tratto di costa che precede Portonovo, come di consueto, è preso d’assalto da anconetani e turisti che nel fine settimana si riversano in massa talvolta non rispettando le regole esistenti.

Per questo motivo è stata annunciata una particolare attenzione contro i fuochi proibiti e i bivacchi notturni, vietati da tempo, ma puntualmente effettuati. La gente, incurante delle sanzioni previste, difficilmente se ne avvede con il chiaro rischio di rovinare l’ambiente circostante. Altro contesto che sarà monitorato è quello legato alla presenza di cani in spiaggia (vietati dal 1° maggio al 1°settembre) così come lo stazionamento nelle zone proibite, in particolare a nord, soggette a smottamenti o frane. Tutte problematiche che, ogni anno, rischiano di minare la serenità di una delle più belle spiagge in assoluto delle Marche.