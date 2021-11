Sapori dal mondo, il “Mercato Europeo” è un successo: promosse mascherine e servizio d’ordine

E’ stato un successo sotto tutti i punti di vista il “Mercato Europeo” dei sapori che si è svolto ad Ancona nell’ultimo weekend. Tante bancarelle di piatti tipici dall’Italia e non solo si sono estese lungo tutto Corso Garibaldi con il clou, ovviamente, raggiunto nella giornata di sabato. C’erano varie generazioni che si sono mescolate al normale “struscio” del fine settimana e che hanno avuto la possibilità di imbattersi in un festival di cucine che ha saputo unire davvero tutti anche grazie a dei prezzi che sono risultati alla portata. Particolare lo stand proveniente dalla Russia con la tipica vodka che è andata per la maggiore.

Nessun problema né di assembramento, con grande senso civico mostrato dai presenti che hanno costantemente indossato la mascherina nelle zone più affollate, né di ordine pubblico con il servizio di sicurezza che ha presidiato in modo impeccabile sia gli accessi sia gli snodi principali del centro.