Separazioni e divorzi spigolosi, gli avvocati presentano il “mediatore familiare”

ANCONA- Una figura che possa, con esperienza, intervenire laddove si segnalano separazioni burrascose e divorzi spigolosi, con tanto di figli che potrebbero pagarne eccessivamente le conseguenze. Nasce con queste premesse la figura del “mediatore familiare”, un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato al tentativo di riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione o divorzio.

La figura è rappresentata da un avvocato, facilitatore nel dialogo, e rappresenta un punto di svolta rispetto al passato. Per sensibilizzare la cittadinanza sugli scopi e sugli effetti, l’ordine degli Avvocati di Ancona ha organizzato per domani (12 aprile) un webinar in cui sarà presentato anche l’apposito protocollo stilato per l’attivazione di uno sportello in città. L’incontro, a cui si potrà partecipare liberamente, sarà condotto dalla vicepresidente dell’ordine Paola Terzoni da sempre molto attenta sulla tematica.