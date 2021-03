Zona rossa nelle Marche: le restrizioni tra Dad, spostamenti e chiusure

è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Cambia invece la questione per i giorni 3, 4 e 5 aprile (Pasqua), quando sarà possibile spostarsi sempre all'interno della propria Regione, verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone oltre a quelle già convintenti e oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti convinventi.