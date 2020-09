Le mamme più belle d'Italia in scena a Staffolo, a riceverle il sindaco Sauro Ragni

STAFFOLO - Elisa Ceretti “Miss Mamma Italiana Gold 2020” e Patrizia Verlicchi “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”, accompagnate da Paolo Teti ideatore e patron del concorso “Miss Mamma Italiana”, da Barbara Semeraro presentatrice della Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana Gold 2020” e Debora Ardini presentatrice della Finale di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”, sono state ospiti della Città di Staffolo, uno dei “Borghi più belli d’Italia anno 2020” e della locale Pro Loco. Paolo Teti e le Mamme Miss, sono stati ricevute dal sindaco della Città Sauro Ragni e dalla presidente della Pro Loco Giulia Maria Bastari, per uno shooting fotografico curato da Gloria Teti ed effettuato al “Museo della Civiltà Contadina e del Vino”.

Il concorso “Miss Mamma Italiana” è un’esclusiva della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Giunto quest’anno alla sua 28° edizione, è l'unico concorso nazionale, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma. Il concorso che è diviso in tre categorie: dai 25 ai 45 anni per la fascia “Miss Mamma Italiana”, dai 46 ai 55 anni per la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” e dai 56 a salire per la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, non vuole premiare solo la bellezza della mamma, ma intende valorizzare la stessa come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Unico requisito per partecipare è quello di essere mamma. Le iscrizioni e la partecipazione sono gratuite. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne Endometriosi” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora oggi poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane, in età fertile.