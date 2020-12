La magia si accende anche a Loreto: uno spettacolare gioco di luminarie

Sarà un Natale diverso, ma non sarà un Natale triste almeno nelle intenzioni del Comune. Anche se in tempo di Covid, Loreto non rinuncia all’atmosfera magica della festa più suggestiva dell’anno e si addobba con uno spettacolare gioco di luminarie per dare un messaggio di positività e di speranza sia pure in un momento tutt’altro che facile. L’amministrazione, negli Assessorati al Turismo e alla Cultura presieduti rispettivamente dal sindaco Moreno Pieroni e dall’Assessore Francesca Carli, ha puntato su uno scenografico progetto artistico di luci natalizie che, dopo l’inaugurazione prevista per stasera alle 19.00, resterà acceso per tutte le festività fino all’Epifania. ‘Loreto dove tutto splende’ è il titolo dell’iniziativa, che vuole soprattutto essere un fattore di richiamo per visitatori anche da fuori Loreto e che per questo prevede luminarie di grande impatto, articolate nei punti nodali del centro storico e ricche di colori. Un allestimento che è stato possibile realizzare senza incidere nel bilancio comunale dal momento che, sottolineano gli assessori Carli e Pieroni, sono stati utilizzati fondi regionali che potevano essere dedicati esclusivamente a questo capitolo di spesa.

«Ci è sembrato giusto quest’anno dare un segnale di speranza vestendo di luce la nostra Loreto – dice Francesca Carli, assessore alla Cultura – Un segnale di positività, di calore e di accoglienza negli unici luoghi di ritrovo e socialità per la collettività come la piazza, il corso, il centro storico e tutti i quartieri, dove poter vivere un Natale di sentimenti, emozioni e condivisione». «L’obiettivo è duplice - spiega Carli - da un lato illuminare a festa il centro storico e tutti i quartieri in un momento in cui i commercianti non sono in grado di sostenere questo tipo di spese. Dall’altro creare un effetto scenico capace di invogliare i turisti marchigiani e italiani a visitare il borgo di Loreto nel periodo natalizio, consapevoli che nell’attuale periodo pandemico è impossibile organizzare eventi di altra natura». Un modo per rivitalizzare il centro storico e dare una boccata d’ossigeno alle realtà commerciali già penalizzate dal Covid. «Ci stiamo preparando a vivere un Natale diverso – dice il sindaco Moreno Pieroni – e proprio per questa difficoltà come amministrazione comunale abbiamo deciso di finanziare le luminarie natalizie in tutta la città, incluse le frazioni. Abbiamo ben presenti le difficoltà che molti stanno attraversando e per questo siamo fieri di aver ampliato, solo pochi giorni fa, la platea dei beneficiari dei buoni spesa per le famiglie più fragili a causa del Coronavirus. Accanto a queste importanti iniziative sociali ci è sembrato importante dare anche un segnale di positività e di festa a tutta la città, perché anche in questo modo si porta benessere nella collettività». Il progetto tecnico delle luminarie è stato studiato appositamente sulla realtà lauretana, i punti focali sono: Porta Romana, Piazza dei Galli, Piazza Leopardi, Facciata del Teatro Comunale, Monte Reale e Piazza della Madonna. Non mancherà poi l’albero di Natale, proveniente, come da tradizione, dalla cittadina di Andalo, la cui accensione in Piazza della Madonna è prevista ugualmente domani sera.