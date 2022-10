A Loreto un nuovo centro di aggregazione giovanile

A Loreto mancava un centro di aggregazione giovanile e La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes ha trovato una soluzione idonea con un’apertura verso le giovani generazioni per poter consentire loro di stare insieme e sviluppare quella vita sociale e quel contatto che tra ragazzi e ragazze è un elemento irrinunciabile.

Del resto, spiega il Presidente Italo Tanoni, la città mariana in passato ha potuto contare sulle esperienze degli Oratori Salesiani che al momento hanno però chiuso i battenti. Da tempo le associazioni, anche sportive, avevano individuato nella Fondazione un punto di riferimento per sostenere l’aggregazione giovanile con la messa a disposizione di locali idonei. Con delibera del CdA della Fondazione, nei giorni scorsi, le Opere Laiche Lauretane hanno cercato di dare una risposta a questa esigenza del territorio individuando nella sistemazione dell’ex centro anziani di via Trieste 16 la soluzione più opportuna.

I locali in una prima fase verranno adibiti a ospitare di mattino e in periodi alterni il corso di specializzazione alberghiera ITS dell’Einstein- Nebbia per circa un anno e mezzo, mentre il pomeriggio gli stessi locali verranno utilizzati per il Centro di aggregazione giovanile. “Al termine del corso di specializzazione alberghiera - ha sottolineato il Presidente della Fondazione OO.LL. Italo Tanoni - il polo giovanile potrà essere organizzato definitivamente in questa location. Per entrambe le situazioni in questo primo periodo, si sta procedendo con i rispettivi responsabili alla definizione degli oneri gestionali e funzionali”. Riguardo il centro anziani si pensa ad uno spostamento nel piano sottostante dell’immobile.