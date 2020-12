Lockdown e lavoratori pubblici: Cisl Marche assicura i servizi ai cittadini

«Otre quattromila lavoratori tra infermieri, oss, personale tecnico della sanità marchigiana garantiranno anche durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania la massima assistenza ai cittadini e pazienti, con particolare riferimento ai pazienti covid». Il comunicato della funzione pubblica Cisl Marche assicura che, soprattutto in ambito sanitario, i professionisti non cesseranno di fornire le prestazioni lavorative. «Si tratta - prosegue la nota - di un numero rilevante di professionisti della sanità che, nonostante il lockdown e un anno vissuto lavorando con il rischio quotidiano per la propria incolumità fisica, hanno fornito, con spirito di servizio ,la massima disponibilità al lavoro per non far mancare il loro supporto alle tante persone in difficoltà. A questi lavoratori vanno aggiunti circa altri seicento lavoratori operanti nella polizia municipale, protezione civile oppure all'interno delle strutture socio-assistenziali marchigiane».

La Cisl Fp Marche inoltre comunica che non chiuderà per ferie: «Al fine - spiega - di garantire anche durante le festività la massima vicinanza e supporto a tutti i lavoratori impegnati a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini».