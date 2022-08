Accoglie le richieste di cittadinanza in Prefettura, ultimo giorno di lavoro per Liliana Lucesoli 

ANCONA - Ultimo giorno di lavoro oggi in Prefettura per Liliana Lucesoli. La dipendente va in pensione dopo essersi occupata di diverse materie. Tra queste, l’accoglienza delle richieste di cittadinanza dove, spiega una nota della Prefettura: «Si è distinta per doti comunicative e di relazione».

Per lei il ringraziamento del Prefetto Darco Pellos: «Esempio di dedizione all’amministrazione e allo Stato».