Ampliamento della Statale 16, Torrette e Barcaglione: modifiche alla viabilità

ANCONA - Per conto di ANAS saranno effettuati in questi giorni lavori di ampliamento della Statale 16 “Adriatica”. Pertanto c'è la necessità di regolamentare temporaneamente la circolazione di accesso all’area di cantiere, per garantire la gestione in sicurezza del traffico in Via Barcaglione, Via Metauro e Via Redi. I lavori proseguiranno fino al giorno 18 gennaio 2023, salvo condizioni meteo avverse. Il comando della Polizia Locale ha emesso ordinanza che dispone fino al 18 gennaio 2023, nelle 24 ore, i seguenti provvedimenti:

Via Barcaglione 25 e via Metauro

apposizione di segnaletica verticale, visibile anche durante le ore notturne

viene autorizzato il transito in via Barcaglione in deroga al divieto di transito per mezzi con massa superiore a 5 tonnellate.

Via Redi (tratto chiuso lato rotatoria di via Zazzini)

Interdizione della circolazione veicolare in corrispondenza del cavalcavia che attraversa la Statale SS 16.