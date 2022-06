Torna a splendere la pineta del Passetto: puliti i sentieri per la Seggiola del Papa e la Grotta Azzurra

ANCONA- I lavori al Passetto inizieranno dalla pineta con la spiaggia ancora in lista d’attesa nonostante gli appelli da parte di operatori e addetti. Il Comune di Ancona, infatti, ha affidato i lavori per 2.318 euro alla ditta specializzata Arborist Sns che si occuperà di manutenzioni ordinarie e riparazioni da eseguire proprio nella tradizionale pineta (luogo di ritrovo di tanti giovani nelle serate estive) nelle immediate adiacenze del Monumento ai Caduti. Lo start è previsto a giorni.

Sono previsti due interventi di estirpazione manuale delle piante infestanti sulla ghiaia, da eseguire in due diversi momenti; un intervento di potatura delle siepi di pitosforo; un intervento di sistemazione dei sentieri che portano al mare, comprensivi di pulizia dalle erbacce e taglio dei rami che ostacolano il passaggio. In particolare, la manutenzione riguarderà il sentiero che dalla pista di pattinaggio arriva al mare, quello che porta alla Seggiola del Papa e quello che conduce alla Grotta Azzurra. Gli interventi comprenderanno la pulizia delle aree, il taglio della vegetazione infestante e quant'altro concordato con i tecnici comunali, compreso lo smaltimento di tutto il materiale di risulta.