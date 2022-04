Nuova segnaletica sulla Flaminia, indicazioni sulla viabilità

FALCONARA - Partiranno lunedì 11 aprile e probabilmente si concluderanno il giorno successivo i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Flaminia, nel tratto tra il confine con Ancona e l’incrocio con via degli Spagnoli, dove il 28 marzo si sono conclusi i lavori per la totale ristrutturazione della carreggiata e dei parcheggi laterali. L’intervento comporterà il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, in vigore dalle 7 alle 18. La limitazione interesserà progressivamente i tratti in cui saranno impegnati gli operai e sarà indicata dall’apposizione dei cartelli di divieto. Oltre a tracciare la segnaletica orizzontale, in particolare quella degli stalli di sosta a pagamento, gli operai si occuperanno anche di sostituire la segnaletica verticale (le disposizioni contenute nella nuova cartellonistica circa la sosta e la circolazione resteranno in ogni caso invariate). «Chiediamo la collaborazione dei cittadini – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – affinché le banchine laterali destinate alla sosta restino libere, in modo da terminare nel più breve tempo possibile l’intervento. Siamo consapevoli dei disagi per i cittadini e le attività commerciali, ma si tratta dell’ultimo intervento per il completamento dei lavori sul primo tratto di via Flaminia».

Il cantiere per il totale rifacimento della strada si è nel frattempo spostato nel tratto compreso tra via degli Spagnoli e via Baldelli. In questi giorni gli operai stanno concludendo i primi interventi sul lato mare in corrispondenza del vialetto Marotta, nell’area destinata alla sosta, che sarà resa permeabile all’acqua grazie a una pavimentazione in calcestruzzo drenante, come accaduto nel primo stralcio dei lavori tra Ancona e via Spagnoli. A seguire si interverrà sulla pavimentazione stradale per il rifacimento del sottofondo e la successiva asfaltatura lungo l’intero tratto tra via Spagnoli e via Baldelli. La conclusione definitiva dei lavori è prevista per il 13 maggio. Fino a tale data chi abita nel tratto di via Flaminia interessato dal cantiere ed è in possesso di permesso di sosta residenti, potrà parcheggiare nelle zone limitrofe (zona verde, zona sud e zona nord).

Quanto alla viabilità, via Flaminia resterà transitabile in direzione sud (verso Ancona), mentre in direzione nord sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso e a quelli del trasporto pubblico. Gli altri veicoli che procedono in direzione Senigallia saranno deviati in via degli Spagnoli. Chi viaggia in direzione nord ed è diretto verso piazza Garibaldi e l’isola pedonale del centro, da via Spagnoli potrà proseguire in via Bixio fino a via Cairoli. Chi è diretto nella zona del centro a nord dell’isola pedonale potrà seguire il percorso via Spagnoli, via Bixio, via Manara, via Marsala, via IV Novembre, via Matteotti, via Bucarini, via Buozzi, via Corridoni.

Chi è diretto a Case Unrra e Castelferretti da via Spagnoli potrà imboccare via Repubblica, proseguire in via don Baldoni, via Gobetti, via Galliano, via Matteotti, via Bucarini, via Buozzi, via Cesanelli, via Baldelli, via Marconi. Chi infine è diretto a Villanova e Fiumesino da via Spagnoli potrà imboccare via Repubblica, proseguire in via don Baldoni, via Gobetti, via Galliano, via Matteotti, via Bucarini, via Buozzi, via Cesanelli, via Baldelli e da qui immettersi nello svincolo della Variante alla Statale 16 in direzione Pesaro.