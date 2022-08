Quell'amore mai sbocciato. Isole di corso Garibaldi, ciao ciao: iniziato lo smantellamento

ANCONA - Isole di corso Garibaldi, ciao ciao. Iniziata la rimozione degli arredi. I primi sono già stati disinstallati nelle scorse ore. Sulla vicenda interviene anche il consigliere comunale dei Verdi, Diego Urbisaglia, con un post sulla propria pagina Facebook.

«Installate nel 2016 rappresentano in linea teorica un esempio di buone pratiche che un' amministrazione virtuosa di una città dovrebbe sempre attuare. Prima di installarle sono stati fatti diversi incontri con i commercianti del centro e con le associazioni di categoria che avevano apprezzato le strutture e il progetto. L'idea di un arredo urbano che coniugasse un punto di sosta con tecnologia, accessibilità design e materiali moderni di per sé non era sbagliata, quindi tutto quello che andava fatto è stato fatto. Evidentemente non sempre basta mettere in campo tutto questo, perché poi abbiamo visto che la città non ha mai apprezzato questi arredi, in verità la tecnologia era molto scarsa, le isole non erano molto comode e belle da vedere. Onestamente non mi sono mai piaciute. Adesso sono state rimosse, speriamo che quello che verrà avrà un impatto e una vivibilità ben diversa e speriamo che la città apprezzi. Sicuramente non rinunceremo a intercettare risorse da privati e a confrontarci con i portatori di interesse per rendere la nostra città sempre più bella ed accogliente».