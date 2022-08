Saluti e programmazione comune, il sindaco Mancinelli incontra il Comandante Barbera

ANCONA- Il sindaco Valeria Mancinelli ha ricevuto quest'oggi la visita di cortesia del nuovo Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Alessandro Barbera.

Proveniente da Roma, il Generale Barbera ha avuto parole di apprezzamento per la città. Il sindaco Mancinelli nel dare il benvenuto ha ribadito la volontà dell'Amministrazione al proseguimento del proficuo rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza, che in passato ha avuto per oggetto anche un protocollo di reciproco ausilio sul fronte del recupero dell'elusione e evasione fiscale stipulato con Anconaentrate.