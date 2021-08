Inaugurata piazza Federico II, Bacci: «Valorizzato lo spazio. Teatro naturale all'aperto»

«Complimenti a tutto lo staff della Fondazione Pergolesi Spontini per la bellissima inaugurazione del Festival nella nuova cornice di Piazza Federico II. E al di là della valutazione artistica dello spettacolo, di cui ho sentito ottimi commenti, mi piace sottolineare la piena valorizzazione dello spazio individuato». Così il sindaco Massimo Bacci all’indomani del concerto di Stefano Bollani che ha fatto registrare il tutto esaurito con grande successo di critica e di consensi.



«Piazza Federico II - ha continuato il sindaco - come i tecnici avevano immaginato, si presta perfettamente come teatro naturale all’aperto, sia per la disposizione che per l’acustica e, non da ultimo, per la migliore organizzazione del controllo degli accessi e del successivo deflusso del pubblico. Il rispetto delle disposizioni contro la pandemia, ne ha limitato il numero di posti che potrà essere in futuro, una volta usciti da questa situazione, più che raddoppiato». Ha sottolineato Bacci: «Va aggiunto che confidiamo che entro i prossimi mesi vengano effettuati gli ulteriori lavori di completamento e riqualificazione della Piazza per renderla perfettamente funzionale a questo tipo di iniziative, oltre che a diventare un ulteriore spazio aggregativo. Questo tipo di operazioni culturali, tra l’altro, ben si inseriscono anche nella strategia di promozione del territorio su cui ha insistito il ministro del turismo Massimo Garavaglia. La sua presenza a Jesi, in occasione del tour che ha toccato alcun città delle Marche, è stata significativa perché ha permesso ai vari interlocutori istituzionali presenti di ribadire con forza l’importanza di un turismo diffuso, che sappia valorizzare città d’arte, borghi, paesaggi ed enogastronomia, in quella ricerca esperenziale lontano dai grandi circuiti che abbiamo visto anche a Jesi essere un terreno fertile, specialmente in questo periodo di pandemia».