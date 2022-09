Manager e imprenditori di domani passano da Ancona: ecco la masterclass per i talenti del futuro

ANCONA- Gli imprenditori di domani passano da Ancona e non è solo una frase fatta. Il 22 settembre alle ore 17.30 allo Unicorn si terrà l’evento di presentazione del primo Talent Master Academy organizzato dalla società di consulenza internazionale OSM. L’obiettivo sarà quello di selezionare 50 ragazzi dai 18 ai 30 anni che svolgeranno dieci mesi di formazione in un’apposita masterclass che li preparerà alle carriere di manager, dirigenti d’impresa, imprenditori e tanto altro.

L’imprenditrice anconetana Francesca Farinelli, titolare del Partner OSM Ancona, ha presentato il tutto puntando soprattutto sulla valenza sociale e inclusiva del progetto: «Stiamo portando alla luce un qualcosa di profondamente innovativo, un progetto pilota che ci darà la possibilità di instradare questi ragazzi appena usciti dal percorso formativo all’interno del mondo del lavoro. Li aiuteremo a sviluppare talenti e attitudini così da valorizzare le proprie abilità. Abbiamo ricevuto oltre ottanta, cento iscrizioni, al termine della selezione avremo cinquanta giovani talenti che faranno parte di una vera e propria master class che durerà dieci mesi (ottobre-luglio, ndr) alternandosi tra giornate di formazione in presenza e webinar online».

Osm opera attivamente nel campo della consulenza aziendale e formazione e selezione del personale. Il formare tanti giovani diventa un aspetto di grande importanza in questo momento delicato per l’economia nazionale: «L’obiettivo del progetto – prosegue la Farinelli - è quello di formare giovani per supportarli nella loro crescita personale e professionale e agevolare il loro accesso al mondo del lavoro e la costruzione della loro carriera. È un progetto sociale senza scopo di lucro con lo scopo di impattare sul tessuto economico e sociale del nostro territorio. Formiamo questi giovani che saranno in futuro collaboratori di aziende italiane capaci di apportare valore aggiunto».