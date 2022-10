Alluvione, Bricofer dona le idropulitrici al Comune: come ottenerle

SENIGALLIA - Il Bricofer di Senigallia ha donato al Comune 25 idropuitrici. I mezzi sono o a disposizione dei cittadini alluvionati e possono essere prese in prestito prenotandosi al numero 0716629389.L'attrezzatura dovrà essere ritirata e riconsegnata presso la sede della Protezione Civile di Senigallia in Via dei Gerani (nei pressi degli impianti sportivi)

«Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ringrazia il Presidente di Bricofer Massimo Pulcinelli per la vicinanza dimostrata nei confronti del territorio e dei cittadini colpiti dall’alluvione. Un ringraziameto speciale anche al Direttore del punto vendita di Senigallia, Dott. Massino Spadini e al suo staff per la collaborazione al trasferimento dei macchinari» scrive il Comune in una nota.