Effetto Green pass, è corsa ai tamponi: fioccano le prenotazioni nelle farmacie

L’entrata in vigore del Green pass per accedere al luogo di lavoro ha fatto impennare, come logico che sia, le prenotazioni in farmacia per sostenere il tampone rapido. La quasi totalità delle farmacie anconetane ha fatto sapere di avere prenotazioni per tutta la prossima settimana a cadenza giornaliera. Il prezzo dei tamponi per gli over18 non può superare, come noto, i 15 euro (8 euro per gli under) ma sono diversi gli esercizi che applicano apposite convenzioni.

Intanto la foto della coda scattata all’esterno della farmacia del Pinocchio, che ha fatto registrare numeri incredibili di tamponi effettuati tra il tardo pomeriggio del 14 ottobre e la mattina del 15 ottobre, è diventata virale facendo letteralmente il giro dei social tra Twitter, Instagram e Facebook.