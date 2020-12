Google è in down, segnalati problemi in tutto il mondo: disagi anche nelle Marche

I principali servizi di Alphabet, la holding americana che controlla Google, Gmail e YouTube, hanno registrato questa mattina blocchi in tutto il mondo. Come riferisce il portale della piattaforma specializzata Downdetector, nel giro di pochi minuti, attorno alle 12.30 italiane, sui social network un gran numero di utenti ha segnalato i problemi. Disagi anche nelle Marche con i servizi Google che da ore non sono più funzionanti.

AGGIORNAMENTO DELLE 13.45 - Alcuni servizi sembrano funzionare di nuovo.