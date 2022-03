Campionessa per i bambini: Claudia Rossi testimonial per la Fondazione Salesi

Una campionessa a favore dei più piccoli che, quotidianamente, giocano la loro partita. Claudia Rossi, la stella della classe J/70 di Vela figlia capace di conquistare solo nello scorso settembre il titolo mondiale di vela d’altura nel Double Mixed Offshore World Championship, sarà una delle principali testimonial del 5x1000 da destinare alla Fondazione Salesi. Per questo motivo la figlia d’arte di Alberto Rossi, altra leggenda della vela, ha prestato il suo volto e la sua immagine a favore delle tante iniziative che saranno fatte da qui in avanti in favore dell’Ospedaletto.

Insieme a lei la campionessa di Windsurf, protagonista anche alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, Giorgia Speciale e l’attrice nata a Marina di Montemarciano Denise Tantucci (famosa per il ruolo nella fiction Braccialetti Rossi).