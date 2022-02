Foibe, giornata del ricordo: il programma delle celebrazioni in città

Falconara celebra il giorno del Ricordo, giovedì 10 febbraio, con appuntamenti in piazza Martiri delle Foibe, al Centro Pergoli e in biblioteca, oltre che con una conferenza digitale organizzata in collaborazione con il direttivo provinciale dell’Anvgd, associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La giornata si aprirà alle 10.30 con la deposizione di una corona commemorativa davanti alla scultura dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, in piazza Martiri delle Foibe a Castelferretti. Parteciperanno il sindaco Stefania Signorini e Giuliano Piccini, in rappresentanza del direttivo provinciale dell’Anvgd.

Alle 17 è invece prevista una conferenza digitale dal titolo ‘Magazzino 18: l'esodo degli italiani dall'Istria e dalla Dalmazia’, proiezione dello spettacolo teatrale di Simone Cristicchi con introduzione di Giuliano e Matteo Piccini, esuli istriani del direttivo del comitato provinciale dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Per inscriversi all’incontro occorre inviare una mail a cultura@comune.falconara-marittima.an.it.

Sempre da giovedì 10 febbraio sarà allestita al Centro Pergoli la mostra ‘L’esodo’, organizzata in collaborazione con l’Anvgd. Sarà visitabile fino al 19 febbraio da martedì a sabato dalle 9.30 alle 13 e, il martedì e il giovedì, anche dalle 15 alle 18. Negli stessi orari si potrà accedere alla biblioteca comunale, dove da giovedì sarà disponibile uno scaffale dedicato, con bibliografie, filmografie e ebook sul tema dell’esodo e delle foibe. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al prestito librario ai numeri 0719177768 o 0719177769, oppure inviare una mail a prestitolibri@comune.falconara-marittima.an.it