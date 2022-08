Balneari, spiagge e passione: il flash mob di Ferragosto è un successo a tutto tondo

SENIGALLIA- Una catena umana a sostegno delle imprese balneari nel giorno di Ferragosto. La spiaggia di velluto ha risposto in maniera massiccia al flash mob, promosso da Confartigianato con il motto #spiaggiachepassione. In un momento di grande incertezza, gli operatori balneari comunicano con immagini, video e racconti la propria passione per la spiaggia, la dedizione e la cura per un lavoro non sempre compreso e l'attenzione da loro destinata a temi sociali di inclusività, sostenibilità e accessibilità.

L'obiettivo è svecchiare l'immagine dei bagnini, valorizzando il loro legame con il territorio e lo standard di servizi d'ospitalità di eccellenza, tipici della gestione italiana a conduzione familiare. All'iniziativa hanno preso parte anche il sindaco Olivetti, l'assessore Cameruccio e molti bagnanti solidali con la categoria.