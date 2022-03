“Una vita rovesciata”, nel libro di Flachi si parla anche di Ancona

ANCONA- Esce oggi – 22 marzo - “Una vita rovesciata”, la biografia di Francesco Flachi, il bambino prodigio del calcio fiorentino che nei primi anni '90 ha realizzato il suo sogno: indossare la maglia numero dieci viola. Il libro, edito da Blucerchiando, racconta la vita del calciatore fiorentino, dagli inizi con la maglia viola al fianco di campioni come Batistuta e Rui Costa fino alla consacrazione nel grande calcio con la maglia della Sampdoria. Una carriera che si è bruscamente interrotta nel 2008 con la prima squalifica per positività alla cocaina, un errore recidivo che nel 2009 gli è costato altri 12 anni di squalifica. A gennaio 2022 Francesco Flachi ha terminato di scontare la sua sospensione ed è tornato in campo a 46 anni, lieto fine di una storia piena di colpi di testa, colpi di classe e colpi di scena. All'interno c'è anche il racconto della stagione 1997/1998 dove ha giocato nell'Ancona costruendo un gran rapporto con il Professor Franco Scoglio.

Il libro racconta anche nel dettaglio l'esperienza anconetana di Flachi, arrivato nella stagione 1997/1998. La biografia “Una vita rovesciata” è stata scritta insieme a Matteo Politanò, giornalista genovese e direttore editoriale di Blucerchiando. Dalle prime giocate con l’Isolotto all’esordio in Serie A, dall’arrivo a Genova fino alla convocazione azzurra con Marcello Lippi, la biografia racconta angeli e demoni nella vita di un campione forte e di un uomo fragile che ha pagato i suoi errori senza sconti. Un viaggio attraverso aneddoti mai pubblicati, racconti di campo e di vita. A firmare la prefazione del libro è Walter Novellino, il mister che con Flachi ha condiviso il ritorno della Sampdoria in Serie A e in Europa, ma soprattutto un’amicizia che dura tuttora.