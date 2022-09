Fiere di San Settimio, concordati gli accessi: ambulanti presenti lungo il corso

JESI- Gli ambulanti che hanno in assegnazione i posteggi lungo il tratto pavimentato di Corso Matteotti hanno comunicato la loro scelta all’Ufficio Commercio del Comune di Jesi così come richiesto.

L’Amministrazione comunale esprime apprezzamento per la positiva collaborazione e per la disponibilità ad accogliere quanto concordato nella riunione dedicata proprio a tale tema. Sarebbe certamente stato più facile togliere gli ambulanti dal Corso e destinarli ad altra sede, così da evitare qualsiasi problema. Si è invece voluta individuare una possibile soluzione per contemperare le legittime aspettative degli ambulanti - che giustamente ritengono il Corso una sede ambita e strategica per le loro attività - con la garanzia di salvaguardia della nuova pavimentazione. Il fatto che questo sia stato reso possibile, è sicuramente una buona notizia per tutti.