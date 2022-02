Fiera di San Ciriaco, c’è la svolta: «Avviate procedure per lo svolgimento»

Dopo l’annullamento degli ultimi anni causa Covid, a maggio prossimo potrebbe finalmente tornare la fiera di San Ciriaco. Lo storico evento atteso da tutti gli anconetani per festeggiare il Santo Patrono. L’annuncio è stato dato, via social, dal sindaco Valeria Mancinelli:

“Questa mattina in Giunta abbiamo deliberato l'avvio delle procedure formali per lo svolgimento della Fiera di San Ciriaco. Mancano tre mesi, non vogliamo fare fughe in avanti ma neppure tornare indietro. La situazione covid sta migliorando ed ora possiamo ricostruire la normalità. In modo graduale e senza abbassare l'attenzione, questo deve essere chiaro. La Fiera di San Ciriaco è un evento di massa, un momento identitario sentito. Voglio condividere con voi il sentimento di fiducia che questa decisione ha accresciuto”.