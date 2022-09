Gli anconetani si prendono centro e porto: Notte blu e Festa del Mare, la tradizione è qui

ANCONA - Notte blue Festa del Mare la città esplode di presenze. Successo oggi per la 40esima edizione della storica celebrazione che segna da anni l’unione della città con il suo porto. La festa è tornata nella sua versione prima del Covid allargata a mercatini dell’artigianato, mostre e concerti. Come quello andato in scena sulla scalinata delle Muse con la Fisorchestra delle Marche. Alle 18 la tradizionale processione in mare con il lancio della corona di alloro in memoria dei caduti.

Sulla scalinata delle Muse la sindaca Valeria Mancinelli ha detto di aver trovato «una città piacevolmente invasa da una marea di persone, riprendiamo dopo due anni un po’ complicati- ha detto il sindaco- questa festa è così sentita perché è parte integrante della nostra storia. Il rapporto con il mare è fondante per tutta la nostra comunità».

Consegnata la civica benemerenza all’ammiraglio Enrico Moretti, ex comandante del porto, che non era presente alla cerimonia ufficiale di San Ciriaco. Poi il concerto gratuito sulla scalinata della Mole della Fisorchestra Marchigiana. Artisti di strada e mercatini hanno allietato la serata in diversi punti del centro. Una sfilata di autorità ha partecipato alle celebrazioni, tra politici e forze dell’ordine. La processione in mare ha visto la benedizione del vescovo Angelo Spina. In processione barche a vela, motoscafi e moto d’acqua. In sella a queste ultime non sono mancati alcuni animali domestici. Poi, il gran finale con i fuochi d’artificio (GUARDA IL VIDEO).