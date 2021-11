A Falconara una panchina simbolo dell'Unione europea

Una panchina decorata con i colori europei sarà collocata a Falconara, in piazza Europa. Un’iniziativa che vuole ribadire il legame fra l’Italia e l'Unione Europea, con l’obiettivo di condividere valori e obiettivi sovranazionali. «L’idea - si legge nella nota - nasce dalla volontà dei ragazzi della Gioventù Federalista Europea di portare i simboli dell'Ue sui territori, creare una raccolta fondi chiamata "Panchine Europee in ogni città", per rafforzare e riaffermare fortemente la vicinanza tra società civile e politica, ancor più compromessa in un periodo in cui troppo spesso ci si sente distanti da chi amministra a livello locale, nazionale e ancor di più europeo».

La promotrice del progetto è Debora Striani: «L'iniziativa ha una triplice finalità. Riqualificare il territorio. Portare i simboli dell'UE grazie ad un messaggio semplice e immediato, per ricordare che tutti noi siamo cittadini europei. Informare e stimolare la cittadinanza, attraverso l'evento di inaugurazione, su quelle tematiche europee che incidono quotidianamente sul nostro presente e futuro, ma che difficilmente trovano spazio nel dibattito pubblico».

«L’Europa non è una controparte, ma qualcosa di cui siamo parte. Spesso sono proprio i più giovani, che sono nati europei, a saperlo rappresentare e spiegare meglio di altri. L’Europa è la più grande opportunità che abbiamo per continuare a difendere il nostro benessere e la nostra libertà, e tutelare i nostri diritti di cittadini. Ma è anche un’opportunità che va conquistata, con la partecipazione e l’impegno rivolto anche a superarne i suoi limiti attuali» sostiene Lorenzo Giammarchi, del Movimento Federalista Europeo di Ancona.

«Ho aderito all'iniziativa della Panchina Europea – dice il sindaco Stefania Signorini – perché ho apprezzato l’impegno di questi giovani che vogliono avvicinare la società civile alle istituzioni, attraverso simboli concreti da realizzare sul territorio, in luoghi frequentati abitualmente dai cittadini».

Sabato 6 novembre i volontari del progetto assieme ai ragazzi della Gioventù Federalista Europea saranno impegnati nella realizzazione di questa iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale, che ha l’obiettivo di porre i riflettori sull’importanza di un’Europa forte, unita e solidale. Falconara parteciperà, così, ad un progetto al quale hanno aderito già diverse altre cittadine, come ad esempio Lecco, Avellino, Latina, Pesaro e Fano. Oltre al sindaco di Falconara Martittima, Stefania Signorini, interverranno all'inaugurazione - prevista per le ore 16:30 - Claudio Ferretti (presidente del Movimento Federalista Europeo di Ancona), Debora Striani (promotrice del progetto "Panchine Europee in ogni città") e Carlo Cerioni (professore di filosofia e storia).