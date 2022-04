Esibizioni, giochi di ruolo e laboratori: tutti gli appuntamenti del Centro Giovani

FALCONARA - Concerti, corsi di street art e disegno digitale, oltre a 350 ore di ripetizioni gratuite per gli studenti delle scuole superiori: è l’attività portata avanti quotidianamente dal Centro Giovani di via IV Novembre, dove dal giorno dell’inaugurazione lo scorso 29 ottobre si sono succedute tante iniziative rivolte ai ragazzi.

Tra gli appuntamenti ‘straordinari’ in programma per il mese di aprile, tre esibizioni di cantanti emergenti, tutti rigorosamente di Falconara. Ad aprire le danze saranno gli Hawkesi, che domani 22 aprile alle 17 si esibiranno proprio al Centro Giovani: Pablo Zaccaria, Federico Puglielli, Paolo Sorana e Matteo Magnaterra regaleranno al pubblico due ore di musica. Venerdì 29, sempre a partire dalle 17 al Centro Giovani, l’appuntamento raddoppia: a salire sul palco saranno Pablo e Giorgia Maremonti che sarà accompagnata dalla chitarra di Federico Puglielli. Sempre ad aprile prenderanno avvio le lezioni del laboratorio gratuito di Street Art, rivolto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del progetto ‘Elementi educ@tivi’. Sono previste 12 ore di corso teorico e 10 ore di attività pratica (live performance) per un massimo di 15 partecipanti. Il laboratorio prenderà avvio il 26 aprile e proseguirà il 3, 10 e 17 maggio, nei locali del Centro Giovani, dalle 16.30 alle 19.30. Per iscriversi basta compilare una domanda online disponibile al link https://forms.gle/U1cN5Cj4UXihi3D16 Già nel febbraio scorso, sempre all’interno dello stesso progetto, era stato tenuto dal grafico falconarese Andrea Agostini il corso base di ‘Disegno digitale – tecniche per fumetto e illustrazioni’, per un totale di 15 ore.

Ricco anche il cartellone di maggio, con modalità inedite per coinvolgere i giovani e permettergli di esprimere il loro talento. E’ il caso di ‘Microfono aperto’, un pomeriggio dedicato a tutti coloro che vorranno esibirsi liberamente con al massimo due brani a testa di musica, canto, brevi recitazioni o sketch (regolamento e prenotazioni al numero 0712360137). Le date in calendario sono quelle di sabato 21 e sabato 28 maggio, al Centro Giovani dalle 17 (prenotazioni al numero 0712360137). Sempre per il mese di maggio si sta lavorando per organizzare due pomeriggi di cineforum nella sala polivalente del Centro ed è già in programma, per giovedì 5 dalle 17, una prima giornata dedicata ai giochi di ruolo. Il cuore dell’attività del Centro Giovani restano le ripetizioni gratuite per gli studenti delle scuole superiori, con un totale di 350 ore messe a disposizione fino al mese di maggio compreso. Dal 6 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30, studenti universitari esperti delle materie ritenute più ‘difficili’ sono a disposizione quotidianamente nella stanza dedicata, secondo un calendario che prevede il lunedì lezioni di inglese, il martedì di diritto, il mercoledì di matematica, il giovedì di fisica e chimica, il venerdì di economia aziendale. Le prenotazioni possono essere inviate all'indirizzo informagiovani@comune.falconara-marittima.an.it oppure si può contattare il Centro Giovani al numero 0712360137.

«Credo fortemente nel ruolo del Centro Giovani – dice il sindaco Stefania Signorini – sia come luogo fisico di riferimento per permettere ai nostri ragazzi di incontrarsi liberamente, sia come stimolo e guida per tanti aspetti della loro vita, dall’attività scolastica all’inclinazione artistica. Abbiamo investito risorse per realizzare l’edificio di via VI Novembre, che è stato arredato con il contributo del Rotary e le idee del Consiglio comunale dei ragazzi e abbiamo potuto contare su finanziamenti statali per realizzare i corsi. Anche il Comune ha investito risorse per renderlo vivo, in particolare sul progetto di peer tutoring, che vede cinque universitari impegnati ogni giorno nelle ripetizioni gratuite agli studenti delle superiori: un metodo efficace di trasmissione della conoscenza, perché portato avanti dai giovani verso i giovani».