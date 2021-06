Duomo, diventano effettive le nuove disposizioni per la sosta

Dopo l'installazione da parte dell'Ufficio Traffico dell'apposita segnaletica verticale, sono operative da questa mattina le nuove regole relative all'ordinanza sull'uso dei parcheggi nell'area del Duomo di San Ciriaco

Quindi è in vigore l'istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli nel piazzale del Duomo, aree antistanti e retrostanti la cattedrale, al di fuori degli appositi spazi individuati con segnaletica orizzontale. La sosta all'interno di questi ultimi spazi, trenta in totale, di cui tre per i disabili, sarà consentita per una durata massima di centoventi minuti, previa esposizione di disco orario.