Dorico, giù la gradinata: inizia la demolizione dello storico settore

Continua a prendere forma il nuovo Dorico. Nuovo step nel restyling dello storico impianto del viale della Vittoria che sarà pronto per il 2023. Parallelamente alla nascita della tribuna coperta all’inglese (868 posti), ribassata e più vicina al campo per agevolarne la visuale, è iniziata la demolizione della gradinata scoperta. L’area era stata già messa a cantiere nelle scorse settimane e pronta per salutare un altro dei “pezzi” storici che hanno segnato un’era per il calcio cittadino.

Al posto della gradinata sorgeranno, adiacenti al campo da calcio a 11, due campi da tennis e uno da padel (già annunciato il bando per le manifestazioni d’interesse) così da convogliare appassionati di ogni genere nel nuovo “gioiellino” dedicato allo sport. Tennis, come insegna la storia, e padel, come vuole la modernità per una delle discipline più praticate in assoluto. In particolare dallo scoppio della pandemia in poi.

Gli ultimi ritocchi, più avanti, riguarderanno la curva nord (pulitura degli stralci) e il portale d’ingresso sul lato viale che sarà completamente rinnovato. Sarà anche l’ingresso per gli spettatori mentre gli atleti entreranno da via Damiano Chiesa con gli spogliatoi che sorgeranno sotto la tribuna coperta sostituendo gli attuali container adibiti alla vestizione e alla svestizione.