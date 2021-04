Eliminare il digital divide: il provider Fìdoka compie vent'anni

L'azienda azzera fino al 30 aprile il costo di 130 euro per l'attivazione della connettività per i nuovi clienti

L’azienda maceratese internet provider Fìdoka spegne venti candeline, e lo fa all’insegna di un percorso da sempre votato allo smantellamento del digital divide, alla vicinanza al territorio e ad un’attenzione costante verso il capitale umano. Fìdoka, che oggi ha all’attivo 10 mila connessioni Wi-fi e 300 clienti business, azzera i costi di attivazione fino al 30 aprile per famiglie e imprese che ancora non hanno Internet a casa. «Se oggi la nostra azienda, nata 20 anni fa a partire da un piccolo negozio di informatica a Ripe di San Ginesio, festeggia un traguardo così grande è dovuto all’impegno costante di tutti, a favore della nostra mission aziendale: smantellare il digital divide senza mai dimenticare l’imprescindibile capitale umano» afferma la Ceo Sara Servili.

La festa per l’azienda di telecomunicazione, operativa anche nel territorio umbro, sarà solo virtuale. Non è previsto nessun evento a corredo del ventennale di Fìdoka, ma non per questo mancheranno gli omaggi: l’azienda ha infatti deciso di venire concretamente in aiuto a famiglie e imprese di Marche e Umbria, ancora alle prese con la zona rossa per il contenimento della diffusione del coronavirus. «Da un anno a questa parte abbiamo capito sulla nostra pelle che cosa significhi disporre o meno di una connessione affidabile, per far fronte alle esigenze di dad e smartworking – commenta la Ceo Sara Servili – e quindi abbiamo deciso di prolungare fino al 30 aprile il periodo di gratuità per l’installazione della nuova Fibra Ftth, facendo così risparmiare alle nuove utenze un costo pari a 130 euro circa».

Si tratta di un piccolo ma significativo gesto per dimostrare concretamente la propria vicinanza a tutti coloro che non dispongono di una connessione performante fra le mura domestiche o all’interno della propria azienda, esigenza oggi diventata un bisogno primario. E per festeggiare con i propri clienti un anniversario così importante, Fìdoka si regala un restyling al sito web: la nuova versione di Fidoka sarà online fra pochi giorni e permetterà di verificare con un semplice gesto se la zona in cui si vive o lavora è coperta dalla rete ultra-veloce, snellendo così la procedura attualmente in uso. Il nuovo sito web è solo uno dei tanti tasselli che rientrano nel piano di rebranding aziendale, che include un nuovo restyling di immagine e una maggiore attività sui social.

«Se oggi nonostante la pandemia possiamo festeggiare un anniversario così significativo è grazie a tutte le risorse umane che hanno creduto nel nostro sogno e che si sono impegnate giorno dopo giorno per portare avanti i valori su cui si fonda la nostra realtà, – conclude la Ceo Servili – per questo mi sento di ringraziare personalmente tutti i nostri operatori nonché i nostri clienti che ci hanno dato fiducia, in questo particolare frangente di innovazione digitale per il nostro territorio».