Myllennium award, Daniele stupisce Pardo e la Marchei: il suo E-sport diventa un libro

L’anconetano Daniele Bartocci è il vincitore under30 del Myllennium Award, il primo premio “generazionale” e multidisciplinare in Italia. Nella cornice di Villa Medici a Roma, il premio, promosso dal Gruppo Barletta, ha visto concludersi la sua sesta edizione, la più partecipata di sempre con oltre 300 progetti candidati. Sul palco, a presentare l’evento, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo e la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Valentina Marchei.

I 32 vincitori sono stati selezionati da una giuria per 9 categorie in gara – “Mybook” (saggistica), “Mystartup” (start up), “Myreportage” (giornalismo), “Myjob” (opportunità di lavoro e formazione), “Mycity” (architettura e street art), “Myframe” (cinema), “Mymusic” (musica), “Mysport” (sport) e la novità di questa edizione: “Mysocialimpact” (imprenditoria sociale). Mysport premia i migliori progetti imprenditoriali dedicati alla dual-career: per la sezione Saggistica Daniele Bartocci si è aggiudicato la pubblicazione con Gangemi Editore e 1.000 euro per il testo sviluppato sul tema E-sport e le nuove frontiere dell'agonismo. Il digitale virtualizzerà anche lo Sport? Il MYllennium Award mette al centro il merito, crede nella forza delle idee dei ragazzi e vuole aiutarli a valorizzare il loro talento e le loro inclinazioni. Salgono a 200 i millennial premiati nelle 6 edizioni del premio, per 680mila euro di premi erogati.