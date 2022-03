L'assessorato alla Cultura sostiene le opere del poeta Franco Scataglini

Il Comune di Ancona, attraverso l'assessorato alla Cultura, ha contribuito economicamente all'opera omnia del grande poeta Franco Scataglini, uscita in questi giorni dalla casa editrice marchigiana Quodlibet.

«Da molto tempo- dichiara l'assessore Marasca - eravamo in contatto con la casa editrice, e finalmente l'opera di Scataglini, con una curatela di valore internazionale e in una collana prestigiosa, è arrivata. Non abbiamo avuto dubbi nel sostenere la pubblicazione: le opere di Scataglini erano quasi introvabili, e questo era intollerabile e ingiusto. Ora che tutto è andato in porto e che il volume si trova nelle librerie, siamo orgogliosi che al suo interno vi sia anche citata la partecipazione di Ancona alla sua pubblicazione». Il Comune ha sostenuto la pubblicazione acquistando un numero di copie che saranno utilizzate dall'ente per divulgare la poesia di Scataglini e la sua lingua, che nasce dal dialetto anconetano per acquisire una singolare personalità. L'opera è curata da Paolo Canettieri, docente dell'Università la Sapienza di Roma, e compare nella collana curata dal filosofo Giorgio Agamben.