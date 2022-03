La cultura alla Mole: tornano i “magazzini filosofici” con un ricco programma

ANCONA- Tornano mercoledì 16 e giovedì 17 marzo, alla Mole Vanvitelliana, i Magazzini Filosofici dedicati a 150 studenti delle scuole di Ancona e provincia. Il progetto è pensato da KUM! insieme a Jonas Ancona e Fondo Mole Vanvitelliana, insieme ad un gruppo di docenti del territorio, nell’ambito di YO - Your Opportunity - il sistema integrato di orientamento, formazione e lavoro per la realizzazione dei giovani, ideato e condotto da Polo9, capofila del progetto vincitore del bando Giovani Protagonisti finanziato da Cariverona.

I Magazzini Filosofici disegnano un percorso che si articola in più fasi e coinvolge gli studenti delle classi 2AC, 3Aag, 3Dba, 4Bbs, del Vanvitelli-Stracca-Angelini di Ancona; gli studenti delle classi 5AR e 5BB dell’Einstein-Nebbia di Loreto; gli studenti della classe 5H del Podesti-Calzecchi-Onesti di Ancona e gli studenti della 3AT del Savoia-Benincasa di Ancona. Otto classi per un totale di circa 150 ragazze e ragazzi che hanno già sperimentato queste inedite lezioni nella prima parte del progetto svolta a fine ottobre, mostrando la necessità di strumenti nuovi ed originali per un’introspezione il più possibile generativa. Per loro l’appuntamento si rinnova mercoledì 16 e giovedì 17 marzo con un’agenda di workshop incrociati che vede alternarsi il fumettista Gabriele Villani, alias Coma Empirico in “Fumett-Ontologia”, a cura di Maddalena Boscaro; il musicista Federico Sirianni nel workshop Musica “Penso dunque sUono”, a cura di Maria Laura Bergamaschi e Roberta Furlani; la regista Laura Viezzoli nel workshop dedicato al Cinema “Schermo delle mie brame”, a cura di Francesca Principi e il barman Carlo Gradinetta in “Cocktail And Veritas”, a cura di Delia Moraschini.

Ulteriore step giovedì 7 aprile, sempre alla Mole, con la lectio di Laura Campanello dal titolo “La filosofia come stile di vita e come arte della felicità”. Infine l’appuntamento conclusivo del 26 e 27 aprile, “Open Space Technology”, che coinvolge le otto classi in un momento di condivisione curato dall’Associazione Yukers.