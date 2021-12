Futsal, positività al Covid: rinviata Verbena-Giovane Ancona

Verbena (squadra cadetta) – Giovane Ancona, sfida valida per l’ottava giornata di Serie D girone B di calcio a 5, è stata rinviata a causa di una positività al Covid riscontrata ad un tesserato.

La sfida, in programma per oggi pomeriggio (4 dicembre) alle 15 al Pallone Geodetico del Verbena, è stata rinviata a data da destinarsi. Già avviati i protocolli necessari che non hanno prodotto nessuna ulteriore novità.