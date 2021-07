Covid, 105 nuovi casi in regione, 27 nell'anconetano

Sono 105 i nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle Marche. E' il dato comunicato dal Servizio sanità della Regione nelle ultime 24 ore. In totale sono stati analizzati 2678 tamponi, nel percorso nuove diagnosi sono 1496 e 1182 nel percorso guariti.

L'incidenza si attesta al 7% mentre cresce il numero di contagi ogni 100mila abitanti: ieri era 31 oggi tocca quota 34,7. I nuovi contagi sono 27 nella provincia di Ancona, 27 a Pesaro-Urbino, 18 Macerata, 16 Ascoli Piceno, 10 Fermo e 7 fuori regione. I sintomatici sono in totale 14 e si registra un nuovo ricovero nelle ultime 24 ore (in totale sono 18, 3 in terapia intensiva e 15 nei reparti non intensivi).