Covid, frenata dei contagi: le Marche si avviano alla fine dello stato d’emergenza

ANCONA- Il lungo tunnel della pandemia sembrerebbe avviarsi, finalmente, verso la sua conclusione. Dopo due anni dolorosi e difficoltosi, il 31 marzo scadrà lo stato d’emergenza e mentre le Marche sono in attesa di capire cosa succederà dal punto di vista burocratico (in particolare sul discorso Supergreen pass) i contagi si fanno registrare in netta discesa. Nell’ultima settimana, infatti, il dato della positività è in forte calo (-2,3% rispetto ai sette giorni precedenti) così come quello dei ricoveri e delle terapie intensive.

Per quanto anche dagli esperti filtri ottimismo, le precauzioni sono sempre le stesse. Indossare la mascherina Ffp2 nei luoghi al chiuso e in quelli affollati, igienizzarsi le mani con frequenza e con attenzione e prestare attenzione a livello generale. Dal 1 aprile si andrà verso un allentamento delle misure.