Vaccini ai maturandi, l'adesione nelle Marche è al 60%: «Risultato strabiliante»

«È stato un risultato strabiliante la vaccinazione dei maturandi: abbiamo superato la soglia del 60%». Lo dice l'assessore alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, a margine della seduta odierna del consiglio regionale parlando dell'andamento della campagna vaccinale in regione. Nei giorni scorsi in particolare (2-6 giugno) si sono tenuti i 'Vax days' per gli studenti delle scuole superiori che dovranno sostenere l'esame di maturità.

Per quanto riguarda la vaccinazione del resto della popolazione le Marche hanno superato ieri il milione di dosi somministrate. «Ed entro fine giugno un milione di marchigiani avranno ricevuto la prima dose- aggiunge Saltamartini-. Nei prossimi giorni proseguirà la campagna con l'adesione delle industrie per la vaccinazione dei dipendenti. Ad oggi sono arrivate richieste per la vaccinazione di 6/7mila dipendenti di aziende. Subito dopo queste categorie, soprattutto gli operatori turistici, porteremo la vaccinazione nelle farmacie. Penso venerdì».