Acquaroli preoccupato: «La curva flette molto lentamente, prestate attenzione»

ANCONA - «Nella giornata di venerdì non sono riuscito a proporvi la consueta comunicazione rispetto all’andamento epidemiologico nella nostra regione. Lo faccio oggi. Purtroppo la curva dell’andamento dei contagi, che aveva iniziato a decrescere già da due settimane, flette molto lentamente e addirittura nella scorsa settimana, per alcune fasce di età, nonostante le scuole chiuse, continuava a crescere». Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che nella giornata di oggi ha fatto il punto sull'andamento della curva epidemiologica nel nostro territorio.

«Si vede bene dal grafico qui sotto riportato, che compara le Marche con l’andamento nazionale e quello di altre regioni. Mi raccomando di prestare la massima attenzione, non solo perché l'andamento della settimana che sta per iniziare sarà determinante a dirci come saremo classificati dal Ministero nella settimana dopo Pasqua, ma soprattutto perché la pressione ospedaliera è molto alta e dobbiamo riuscire ad abbassarla. Ad un anno dall'inizio di questo incubo, sono comprensibili la stanchezza e l'esasperazione e le conseguenze sociali ed economiche di queste restrizioni, ma la salute resta assolutamente l'obiettivo prioritario che dobbiamo perseguire».