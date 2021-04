Covid, 5 decessi nelle ultime 24 ore: uno di loro non soffriva di altre patologie

Un 74enne di Osimo, morto all'ospedale regionale di Torrette, non ce l'ha fatta. L'unico dei cinque a non risultare affetto da malattie pregresse. In provincia non ce l'ha fatta neppure un 70enne di Numana