Covid tra i banchi, sei classi in quarantena: le Conero decimate

Sei classi in quarantena (due prime, due terze e due quinte) e circa centoventi bambini a casa tra isolamento da virus o fiduciario. Il Covid si è abbattuto sulle scuole primarie Conero di via Tagliamento, istituto storico anconetano, decimandole letteralmente. Nel clima di incertezza generale, c’è tanta preoccupazione tra alunni, genitori e personale scolastico che ha chiesto garanzie ai sindacati a tutela della salute (domani tra l’altro è previsto uno sciopero nazionale per protestare contro “l’immobilismo sul tema istruzione” da parte del Governo).

Allo stato attuale si attendono solo l’esisto dei tamponi a cui gli interessati si sono sottoposti. Solo con lo screening si riuscirà a capire effettivamente quando la campanella potrà suonare di nuovo per le sei classi in quarantena.