Covid, si guarda alla normalità: «Estate senza restrizioni grazie ai vaccini»

ANCONA- L’Italia, dal 1°maggio, dovrebbe compiere un altro passo importante verso il ritorno alla normalità. La fine dell’obbligo delle mascherine, anche nei luoghi al chiuso, potrebbe rappresentare un punto di svolta nella lotta al Covid e per questo motivo in questi giorni sono attesi importanti aggiornamenti da parte del Comitato tecnico scientifico. In questo senso, il direttore generale di Ospedali Riuniti Michele Caporossi si è detto molto fiducioso dell’operato del Cts invitando, allo stesso tempo, all’attenzione costante verso determinati soggetti:

«I rischi che potrebbero derivare in futuro riguardano perlopiù i soggetti fragili o, comunque, affetti da altre patologie. L’andamento della pandemia dovrebbe consentire un alleggerimento delle misure e da tecnico non posso che essere stra-fiducioso di quello che sarà l’indirizzo dato dal Cts. Nel prossimo decreto si capirà bene come applicare e contestualizzare la nuova situazione, le varianti stanno portando perlopiù positività asintomatiche e magari, per questa ragione, si può pensare anche di cambiare paradigma. Alleggerimento con qualche eccezione? Non si può parlare di compromesso quando si parla di attività del Comitato tecnico scientifico. Vengono prese in esame evidenze scientifiche, le norme saranno adeguate al contesto e non modellate in maniera compromissoria».

In vista dell’estate arriva un messaggio rassicurante, dopo anni di dura pandemia: «Un’estate senza restrizione è possibile grazie ai vaccini. Gli effetti sono stati importantissimi in questa battaglia, speriamo di uscire definitivamente da questo incubo».