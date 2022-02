Parametri tornano ad essere da zona gialla, scendono le terapie intensive

ANCONA - I parametri delle Marche tornano ad essere da zona gialla. La Regione infatti rende noto che i pazienti in terapia intensiva sono 47 (-3) mentre quelli in area medica 301 (-10) con un tasso di occupazione rispettivamente del 18,5% e del 29,3%, dunque sotto le soglie che determinano il passaggio in zona arancione: 20% per le terapie intensive e 30% per l'area medica