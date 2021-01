Tamponi gratuiti, posti esauriti in un giorno: riaperte le prenotazioni

L’ iniziativa di screening di massa per contrastare la diffusione del Covid19 in programma a Fabriano per i giorni 11, 12 e 13 gennaio ha avuto ieri, nella prima giornata di apertura delle prenotazioni, un’altissima adesione, tanto che i posti disponibili sono risultati completi in serata. Sono stati moltissimi i cittadini che hanno manifestato la volontà di partecipare e fare il tampone rinofaringeo rapido, nonostante l’esaurimento dei posti disponibili. Per questo motivo il sindaco di Fabriano, sentiti i colleghi dei Comuni coinvolti (Sassoferrato, Cerreto d'Esi, Genga, Serra San Quirico e Mergo) ha chiesto al al Direttore dell’ Area Vasta n. 2 la possibilità di aumentare il numero delle postazioni per permettere ad altri cittadini di potersi prenotare. «Grazie alla disponibilità della Regione, dei sanitari e della Protezione Civile sono stati previsti quindi un maggior numero di tamponi orari ed è stata aggiunta un’ulteriore fascia oraria – dalle ore 18.30 alle 19.30 – in modo da garantire l’ opportunità di usufruire del sevizio anche a chi lavora nel pomeriggio» spiega il Comune in una nota.

Prenotazioni

Le prenotazioni riapriranno quindi dalle ore 15.00 di oggi venerdì 8 gennaio, con le stesse modalità:

attraverso la piattaforma informatica disponibili nei siti istituzionali dei Comuni coinvolti

attraverso la prenotazione telefonica chiamando il numero 0732 709112 fino al 13 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Tutte le ulteriori informazioni e i documenti da portare il giorno del test sono sempre disponibili nei siti istituzionali.