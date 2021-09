Sport per tutti: nasce in Confartigianato il protocollo Ancona Matelica, Cus Ancona e Univpm

“Andiamo in Rete” si proporrà come scopo comune quello di portare lo sport in tutte le sue sfaccettature nelle aule scolastiche. Confartigianato supervisionerà e favorirà l’ingresso nelle scuole e nelle università

Rete, sinergia, comunità. Con queste prerogative nasce “Andiamo in Rete – Sport, salute, incontro amicizia: insieme si può”, il protocollo d’intesa per lo sviluppo di attività sportive e di inclusione sociale per i ragazzi promosso da Ancona Matelica, Università Politecnica delle Marche, Cus Ancona e Confartigianato Ancona-Pesaro. Il suddetto protocollo si impegnerà a dar vita a iniziative concrete e specifiche, concordate con le istituzioni scolastiche provinciali, finalizzate a portare lo sport e le sue sfaccettature all’interno delle aule scolastiche. A presentare il vernissage, avvenuto questa mattina (3 settembre) nella sede di Confartigianato Ancona, è stato il Segretario di Confartigianato Imprese AN-PU Marco Pierpaoli.

«I giovani e lo sport sono una nostra prerogativa da sempre – ha spiegato la dg dell’Ancona Matelica Roberta Nocelli – Abbiamo il dovere di aiutarli sin da piccoli ad avvicinarsi alla pratica sportiva perché spesso ci troviamo davanti a situazioni difficili. Oggi si è perso un po’ il valore dello spazio, i giovani si sono chiusi in loro stessi e non dobbiamo mai dimenticarci che il calcio e tutte le altre discipline devono lavorare con spirito inclusivo. Cercheremo con delle iniziative di trasmettere questi valori, anche semplicemente portandoli solo allo stadio per vivere momenti di pura passione. Abbiamo un compito importante a cui non possiamo sottrarci».

Un orgoglioso Gian Luca Gregori, rettore dell’Univpm, che ha rimarcato la necessaria collaborazione tra le istituzioni ha aperto la strada alle parole, molto toccanti, di David Francescangeli presidente del Cus Ancona (era presente anche Valerio Sammarco, responsabile della sezione calcio a 5 che disputerà, in questa stagione, il primo campionato di A2 della sua storia): «L’aspetto più importante è il riconoscimento pubblico di un’assunzione di responsabilità. Dobbiamo, abbiamo il dovere, prenderci cura dei giovani in ogni aspetto con progetti operativi concreti che abbiano una linea direttrice. Solo con il ritorno d’immagine non ci facciamo nulla».

A concludere l’incontro, dopo una bella testimonianza territoriale portata da Paolo Longhi (presidente Comitato territoriale Confartigianato Ancona), è stato l’assessore allo sport Andrea Guidotti: «I valori che trasmette lo sport sono fondamentali a tutte le latitudini. Belle iniziative come queste vanno ascoltate e messe in atto. Per un uomo di campo sentire parlare di certe cose, come l’inclusione, rappresenta l’essenza di questo mondo. Un applauso per quanto creato a tutti i promotori del protocollo d’intesa». In conclusione, a suggellare l’accordo, una maglietta simbolica dell’Ancona Matelica con tutte le sigle delle componenti di “Andiamo in Rete”.