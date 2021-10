Cinghiali, torna l’incubo: avvistati nella notte tra Posatora e Torrette

Torna l’incubo dei cinghiali ad Ancona e torna, soprattutto, nella fascia tra Posatora e Torrette zone peraltro già oggetto di avvistamenti in passato. Nella notte tra venerdì e sabato sono state molteplici le segnalazioni dei cittadini, principalmente intorno alla mezzanotte, che hanno lamentato la presenza di cinghiali lungo la strada che da Posatora conduce a Torrette passando per il campo Giuliani.

La pericolosità è amplificata anche dal fatto che gli stessi cinghiali oltre a costituire un pericolo per gli automobilisti si sono avvicinati, e non poco, alle tante villette presenti mandando in panico alcune persone. Si tratta solo dell’ultimo degli episodi che si stanno registrando in questi giorni, episodi di cui le autorità e le varie associazioni sono state già messe al corrente.