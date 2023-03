Chiude Fàgola, il salotto culturale in Piazza Cavour. La titolare: «Per me è una sconfitta»

ANCONA- Fàgola abbassa la serranda per sempre. Da ieri il cartello “affittasi” è appeso sulla porta, impossibile non notarlo passeggiando sotto i portici di Piazza Cavour. Il salotto della libreria Fogola, quello spazio dedicato agli incontri, agli scambi culturali e alle degustazioni di bevande, the e cioccolato chiuderà questa estate, dopo due anni di attività. La libreria Fogola in Corso Mazzini resta invece aperta. «La libreria non chiude. Chiude il suo salotto, lo spazio in cui avevo investito energia e futuro. Cerco di tenere la libreria viva, raccolta, fragile. Per me è una sconfitta non giriamoci intorno- scrive su Facebook la titolare Simona Rossi-. Avevo un’idea di bellezza, di spazio, di tempo e l’ho messa in campo». Fàgola è un locale accogliente, curato nei minimi dettagli, dall’intenso profumo di cultura, dove la storia si mescola al moderno, le travi di legno a vista, i mattoni sulle colonne, le volte. Uno spazio concepito per creare qualcosa di insolito per Ancona, con iniziative e incontri. «Oggi è dolore però perché nasconderlo. Non avremmo mai voluto che arrivasse questo momento. Quando due anni fa riaprivamo lo spazio rinnovato avevamo aspettative, speranze. In questo tempo di Fàgola abbiamo portato avanti i nostri ideali, il nostro piacere di condivisione, i libri, le storie, i sapori- continua Laura Rossi-. È doloroso andarsene, ma la storia Fogola non si ferma ad un luogo, non vogliamo fermarci. Staremo fino all'estate nel nostro bello spazio che speriamo venga preso da qualcuno che lo ami come lo amiamo noi da 75 anni. La libreria in Corso Mazzini, verde e piccina non chiude. La libreria muta, i progetti arrivano, l'immaginazione galoppa. Altri luoghi, altri spazi».