Maria Montessori torna a casa, la sua abitazione natale presto diventerà un museo

Presso la sala consiliare del Comune di Chiaravalle è stato presentato il progetto di riqualificazione della casa natale di Maria Montessori e il programma di iniziative per il 150° anniversario della sua nascita. Il tutto cofinanziato da vari partner (tra i quali la Regione Marche) e coordinato da un gruppo di progetto formato dal Comune di Chiaravalle, dalla Fondazione Chiaravalle Montessori, dall’Opera Nazionale Montessori e dall’Ami (Association Montessori Internationale), con Carolina Montessori (bisnipote di Maria) in qualità di presidente onorario.

All’incontro sono intervenuti Damiano Costantini, sindaco di Chiaravalle, Francesco Favi, assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione, al Turismo e alla Valorizzazione della figura e del pensiero di Maria Montessori, Alfio Albani, presidente della Fondazione Chiaravalle Montessori, Cristiana Colli, project manager per la riqualificazione di Casa Montessori ed Emanuele Marcotullio, architetto e direttore dei lavori per il progetto di riqualificazione. Un progetto, presentato lo scorso febbraio alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, che prevede un totale ripensamento della casa natale, che diverrà uno spazio dedicato a tutto tondo alla poliedrica figura della scienziata. Il percorso espositivo offrirà inoltre un’esperienza di conoscenza diretta dei materiali didattici e degli approcci multisensoriali in cui si esplica la pedagogia montessoriana.

A causa dei rallentamenti dovuti all’emergenza Covid-19 e al blocco dei cantieri durante la scorsa primavera, i lavori sono ancora in corso e la riapertura al pubblico è prevista per il mese di ottobre. Per la settimana dal 30 agosto al 6 settembre 2020 è stato preparato un ricco programma di iniziative intitolato “MM150 - Maria Montessori. Ritorno a casa”: programma che culminerà nel giorno dell’effettivo anniversario, lunedì 31 agosto, con l’anteprima internazionale del docufilm W Maria Montessori, realizzato dalla 3D Produzioni e da Sky Arte con la partnership dell’Istituto Luce e della Fondazione Chiaravalle Montessori e con il contributo del Comune di Chiaravalle. Nel calendario delle celebrazioni rientreranno inoltre vari spettacoli teatrali, un concerto lirico, presentazioni di libri, iniziative con il coinvolgimento degli artisti, delle scuole e delle associazioni del territorio, installazioni plastiche, visuali e sonore e altro ancora. (QUI IL TRAILER DELLA PRESENTAZIONE)

