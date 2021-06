Cercasi comparse per il film sull'imperatrice Sissi: si gira ad Ancona

Si cercano comparse su Ancona per un film che racconta la storia dell'imperatrice Sissi. Lo fa sapere la società di produzione cinematografica Guasco.

Alcune scene del film saranno girate nella città dorica. «Si cercano quindi marinai e passeggeri/e per una scena che sarà girata all'esterno e all'interno di una nave lunedì 5 luglio p.v. al porto di Ancona: Trattandosi di un film ambientato a fine Ottocento, quindi in costume, sono richieste caratteristiche fisiche specifiche: Età 20-50, Marinai: taglia 46/50, altezza 1,68-1,80m, Passeggeri maschi: taglia 48-54, altezza 1,65-1,85 m, Passeggeri donne: taglia 36-40, altezza 1,62-1,75m. Capelli non tinti e disponibilità a eventuale taglio di capelli e/o barba. Capelli non troppo corti per gli uomini (almeno 4 cm). Nessun tatuaggio su mani, collo, testa, né piercing, abbronzatura eccessiva, unghie o trucco con trattamenti permanenti. Il lavoro è retribuito. Gli interessati devono inviare, entro martedì 29 giugno una mail all'indirizzo dedicato. Bastano 2 foto: primo piano e figura intera su sfondo neutro e dati anagrafici (nome cognome, data di nascita, residenza e n.telefono) e misure (altezza, n.scarpe, taglia pantaloni e giacca)».